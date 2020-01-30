«Байкал-Энергия» уступила «Енисею» — 3:9

И снова «Енисей» оказался сильнее. 3:9 — именно с таким счетом «Байкал-Энергия» накануне проиграла в Красноярске. Хотя начало мачта вселяло надежды на более достойный результат. Вот только игроки в бело-синей форме не смогли реализовать два пенальти. С 12 метров промахнулись Евгений Волгужев и Егор Егорычев.

Максим БЛЕМ, И.О. ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Инициатива это моя. Эти два хоккеиста били пенальти на протяжении всего периода подготовки к матчу. Сомнений не было. Все то, что они били на тренировках, все залетало. А сегодня… игра, волнение и два незабитых пенальти.

Ну, а хозяева свои моменты реализовывали регулярно. К перерыву счет был 4:1 в пользу «Енисея». Единственный гол, но зато очень красивый забил Николай Иващенко. Во втором тайме преимущество «красных» было заметным, и они еще пять раз огорчили голкипера Григория Лапина и небольшой десант иркутской торсиды. А наша команда отличилась лишь дважды, забили Иван Нечаев и Евгений Волгужев. Поражения не только оставило «Байкал-Энергию» на шестой строчке в турнирной таблице, но и увеличило отставание от казанского «Динамо». Следующий матч подопечные Максима Блема проведут 1 февраля в Первоуральске. Битва с «Трубником» должна быть серьезной. Ведь и та, и другая команды не решили своих турнирных задач на первом этапе, а значит, и очки нужны, как воздух.