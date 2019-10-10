«Байкал-Энергия» проиграла «Воднику» — 1:3

«Это была самая отвратительная игра». Так описал Андрей Рушкин результат матча с архангельским «Водником» на Кубке мира в Сандвикене. Игра прошла сегодня рано утром по иркутскому времени. В первой встрече на турнире иркутяне уступили 1:3 и очень осложнили себе турнирную ситуацию. Коротко об игре: первый тайм, а они проводятся по 30 минут, закончился со счетом 1:1. У «бело-синих» отличился Владислав Кузнецов. Во втором отрезке встречи иркутяне снова пропустили и пытались отыграться. Но за четыре минуты до конца гол архангелогородца Евгения Громницкого с передачи голкипера Романа Черных.

Андрей РУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Это не «Водник» был так силен. Это мы были достаточно плохи сегодня. Я хоккеистам сказал, что надо в себе покопаться и разобраться. Огромное количество брака, такого не было на первых этапах подготовки, когда мы неплохо играли в пас. А сегодня… Брак, брак и брак. Но с себя ответственности не снимаю, понятно, что всегда виноват тренер.

Чтобы сохранить шансы на выход из группы, иркутянам необходимо побеждать сегодня действующего обладателя Кубка мира — «Виллу» из Лидчепинга. А завтра еще один шведский клуб — «Ветланду». Напомним, согласно регламенту из пяти групп победители выходят напрямую в четвертьфинал. И еще три команды, занявшие вторые места. Их определят по дополнительным показателям.