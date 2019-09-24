«Байкал-Энергия» потерпела поражение в матче с «Енисеем»

Игра в обороне хорошо. В атаке не очень. «Байкал-Энергия» провела очередной матч Кубка России. Играли в Красноярске с хозяевами — «Енисеем». Перед встречей многие специалисты были уверены, что это будет явная победа красноярцев. Тем не менее, до 78-й минуты на табло горели нули. А вот дальше «красным» повезло больше. Удачным получился удар с лету у Алмаза Миргазова. После этого был отличный момент у подопечных Андрея Рушкина. Буквально с ленточки ворот, по мнению арбитра, красноярцы выбили мяч. Но на повторах можно заметить, что мяч все-таки пересек линию. Но… Это уже детали, которые на счет, к сожалению, не повлияли. В отличие от прекрасно исполненного Кристофером Эдлундом «углового». И 0:2 — поражение «Байкал-Энергии».

Андрей РУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Рисунок игры появляется, очень неплохо бежим в контратаку, быстро и «позиционку» можем организовать. Работы еще непочатый край, но она уже видна, и к чемпионату, а мы еще проведем игр 10, обязательно наработаем и будем готовы во всеоружии.

Сегодня и завтра у «бело-синих» на Кубке выходные. Сейчас иркутяне занимают четвертую строчку в турнирной таблице восточной группы. Напомним, в решающую часть турнира проходят только первые две команды.