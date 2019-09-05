«Байкал-Энергия» одержала победу над шведским «Эдсбюном» – 7:3

Начали сезон с чуда. Хотя ничто этого не предвещало. Иркутская «Байкал-Энергия» сегодня встречалась со шведской командой «Эдсбюн» в матче-открытии международного предсезонного турнира на «Кубок губернатора Хабаровского края». К 68-й минуте второго тайма «бело-синие» уступали 0:3. Моменты были, но не везло. Да и голкипер шведской команды был на высоте. Но затем именно с его ошибки, после удара Евгения Волгужева игра изменилась. За 20 минут в ворота скандинавов влетели 7 безответных мячей. Дублем отметился Волгужев, гол на счету Цыцарова, с пенальти был точен Вассерман. Открыли счет за «Байкал-Энергию» и новички — Вячеслав Вдовенко и Андрей Прокопьев. А вернувшийся в команду Егор Егорычев поставил жирную точку в этом уже историческом матче. 7:3 — в пользу «Байкал-Энергии». Стоить отметить, что дважды ассистировал своим партнерам наш вратарь, капитан команды Григорий Лапин. Завтра иркутяне сыграют с хозяевами — хоккейным клубом «СКА-Нефтяник».