«Байкал-Энергия» одержала победу на «Волгой» — 6:4

«Волгу» «переплыли». «Байкал-Энергия» одержала победу в Ульяновске. Была ли она убедительной? Судя по счету 6:4, скорее, да. По игре же мнения расходятся. Так, местные, ульяновские, болельщики после матча провожали своих любимцев аплодисментами и криками «Молодцы!». Иркутяне же тоже, в основном, довольны игрой. Для статистики можно отметить, что мячами отметились Иван Соловьев и Егор Егорычев, по «дублю» записали на свой счет Евгений Волгужев и Павел Дубовик. Есть и негатив: как легко иркутяне отрывались, так легко и позволяли сопернику догнать в счете. Впрочем, результат на табло.

Андрей РУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Довели до победы первый тайм. А вот во втором вышли, пропустили необязательные мячи. Но радует то, что собрались и выиграли в принципе этот матч. Сергей ГОРЧАКОВ, И.О. ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ХК «ВОЛГА» (УЛЬЯНОВСК): Достаточно хороший и добротный матч. С обилием голевых моментов, очень яркий матч. Были обоюдные и равные шансы на победу с обеих сторон.

Минусом встречи стала травма Андрея Прокопьева. Скорее всего, он пропустит следующий матч. А это будет встреча в Архангельске, где иркутян ждет злой после двух поражений подряд «Водник». Сейчас «Байкал-Энергия» поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице. А вот архангелогородцы — пятые. А значит, 14 декабря, в субботу, градус будет еще выше.