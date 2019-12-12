«Байкал-Энергия» одержала победу на «Волгой» — 6:4

«Байкал-Энергия» одержала победу на «Волгой» — 6:4

12.12.19

«Волгу» «переплыли». «Байкал-Энергия» одержала победу в Ульяновске. Была ли она убедительной? Судя по счету 6:4, скорее, да. По игре же мнения расходятся. Так, местные, ульяновские, болельщики после матча провожали своих любимцев аплодисментами и криками «Молодцы!». Иркутяне же тоже, в основном, довольны игрой. Для статистики можно отметить, что мячами отметились Иван Соловьев и Егор Егорычев, по «дублю» записали на свой счет Евгений Волгужев и Павел Дубовик. Есть и негатив: как легко иркутяне отрывались, так легко и позволяли сопернику догнать в счете. Впрочем, результат на табло.

 

Андрей РУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»:

Довели до победы первый тайм. А вот во втором вышли, пропустили необязательные мячи. Но радует то, что собрались и выиграли в принципе этот матч.

Сергей ГОРЧАКОВ, И.О. ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ХК «ВОЛГА» (УЛЬЯНОВСК):

Достаточно хороший и добротный матч. С обилием голевых моментов, очень яркий матч. Были обоюдные и равные шансы на победу с обеих сторон.

 

Минусом встречи стала травма Андрея Прокопьева. Скорее всего, он пропустит следующий матч. А это будет встреча в Архангельске, где иркутян ждет злой после двух поражений подряд «Водник». Сейчас «Байкал-Энергия» поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице. А вот архангелогородцы — пятые. А значит, 14 декабря, в субботу, градус будет еще выше.

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