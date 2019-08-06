Ангелина Жук-Краснова заняла второе место по прыжкам с шестом на чемпионате России по легкой атлетике

Ангелина Жук-Краснова заняла второе место по прыжкам с шестом на чемпионате России по легкой атлетике

06.08.19

Турнир проходил с 24 по 27 июля  в Чебоксарах. Иркутянка показала результат 4 метра 61 сантиметр. Золото чемпионата выиграла Анжелика Сидорова из Москвы. Замкнула тройку призеров омская легкоатлетка Ирина Иванова. Напомним, Ангелина Жук-Краснова является воспитанницей областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец». Ее тренеры – Владимир Шульгин, Юрий Дидэнко и Сергей Порохин.

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