Ангелина Жук-Краснова заняла второе место по прыжкам с шестом на чемпионате России по легкой атлетике

Турнир проходил с 24 по 27 июля в Чебоксарах. Иркутянка показала результат 4 метра 61 сантиметр. Золото чемпионата выиграла Анжелика Сидорова из Москвы. Замкнула тройку призеров омская легкоатлетка Ирина Иванова. Напомним, Ангелина Жук-Краснова является воспитанницей областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец». Ее тренеры – Владимир Шульгин, Юрий Дидэнко и Сергей Порохин.