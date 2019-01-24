9 февраля Иркутская область присоединится к соревнованиям «Лыжня России»

Лыжня зовет! Одно из самых массовых спортивных мероприятий страны соберет активных и быстрых уже через две недели. 9 февраля на старт «Лыжни России» выйдут тысячи любителей и профессионалов, от 3 до 93 лет.

За более чем полвека, которые Георгий Левашов провел на лыжах, действительно поменялось многое. Но не главное: традиция регулярно выходить на пробежки и участвовать в соревнованиях для мужчины осталась в силе. Вот и сегодня он на тренировке, на беговых лыжах поддерживает форму. Готовится к предстоящим зимним гонкам. И, конечно, к «Лыжне России», которую не пропускает.

Георгий ЛЕВАШОВ, СПОРТСМЕН-ЛЮБИТЕЛЬ: Это, во-первых, конечно, здоровье. Это массовость, это общение, все хорошее. Я лыжами занимаюсь с 8 лет, мне сейчас 65. Так что вот смотрите, как я выгляжу.

В этом году лыжня позовет на старт всю страну уже в 37-й раз. Только в Иркутске, на заливе в поселке Молодежный, ожидают не менее пяти тысяч участников. Дистанций три: общая на 10 километров, для детей старше пяти лет и подростков пять километров, а для самых юных, младше пяти лет, 300 метров.

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В этом году небольшие дополнения: старт для малышей 3-4 лет состоится чуть раньше, в 12 часов, а старт массовой гонки в 13.00, поэтому приезжайте заранее, народу будет много, чтобы успеть припарковаться.

Трех лучших спортсменов в каждой возрастной группе ждут награды. Также по традиции отметят самого юного и самого опытного участника — в прошлом году им стал мужчина 93 лет. Ну и, конечно, каждый, кто выйдет на старт, получит фирменную шапочку с надписью «Лыжня России 2019». Организаторы уверяют: этого для многих долгожданного подарка хватит на всех. Но заранее его не дадут. Уже сейчас доступна онлайн-регистрация на гонку.

Артем ДЕТЫШЕВ, PR-ДИРЕКТОР МЕРОПРИЯТИЙ БОЛЬШОГО АЛЬПИНИСТСКОГО МАРАФОНА: Она уже стартовала на сайте лыжня россии38.рф. Каждый желающий может зайти и в комфортных условиях заполнить заявку на сайте, и при получении номера потребуется минимум времени для того, чтобы это сделать: вы просто приносите свою справочку, просто отмечаетесь в реестре.

Старт в Иркутске обещает стать самым массовым в регионе, но свои забеги во вторую субботу февраля проведут многие города и поселки. Общее количество участников в Иркутской области, как ожидается, приблизится к десяти тысячам.