150 спортсменов представляют Приангарье на «Кубке Сибири» по плаванию

3 этап соревнований открылся сегодня в Иркутске и собрал почти 600-от российских пловцов в четырех возрастных категориях.

Старт на 50 метров баттерфляем. Начались предварительные заплывы 25 открытого кубка Сибири по плаванию. Сегодня в водно-спортивном комплексе собралось примерно 580 спортсменов из 10 регионов России. Помериться силами приехали и гости из Монголии в составе 25 спортсменов и 3 тренеров. Все они представляют 5 спортивных клубов из Улан-Батора. Плавание у наших соседей пока только развивается, поэтому для них участие в соревнованиях подобного масштаба — в первую очередь опыт.

Дэмуул ЭРДЭНЭМУНХ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ МОНГОЛИИ по ПЛАВАНИЮ: Уровень плавания отличается. У нас в Монголии просто плавание уже… не так уже давно развито. До 20 лет почти. И вот поэтому когда мы пришли на соревнования, немножко отличается, но наши ребята уже зашли в финал, и мы очень рады насчёт этого.

Батбаяр ЭНХТАМИР, УЧАСТНИК КУБКА СИБИРИ по ПЛАВАНИЮ (г.УЛАН-БАТОР):

У российских спортсменов очень хорошая техника, я очень рад, что участвую в этих соревнованиях.

Предыдущие два этапа Кубка прошли в Абакане и Барнауле. Зарубежные пловцы присоединились к соревнованию лишь в Иркутске. Финал турнира пройдёт в декабре вновь Барнауле. Именно там озвучат имена медалистов во всех дисциплинах. Призёры будут определяться по результатам участия на всех 4 этапах. иркутские спортсмены уверены тренеры, составят достойную конкуренцию. Глеб Федченко, например, претендует на пьедестал в плавании брасом на 50 и 100 метров.

Глеб ФЕДЧЕНКО, УЧАСТНИК КУБКА СИБИРИ по ПЛАВАНИЮ (г. ИРКУТСК): Такие соревнования спортсменам может дать уверенности, больше мотивации, они не только должны участвовать, но и наблюдать и думать головой, анализировать других пловцов и работать над этим на тренировках.

Соревнования продлятся до 26 октября. Затем тренерский штаб иркутской сборной начнёт подготовку к чемпионату России уже со взрослой командой. Приангарье на федеральном уровне представят 5 спортсменов.