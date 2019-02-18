13 тысяч жителей Иркутской области присоединились к «Лыжне России»

Все на лыжи. 13 тысяч человек по всей Иркутской области присоединились ко Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Проходило мероприятие на лыжной базе Иркутского аграрного университета. Как лыжников порадовала погода и кому во время забега было действительно жарко, расскажем далее.

Старт самого массового спортивного мероприятия Иркутской области. На лыжи сегодня встали все независимо от возраста и профессионализма. «Лыжня России» для жителей Приангарья давно уже стала праздником, поэтому и участники гонки приходят сюда, в первую очередь, не за победой, а за положительными эмоциями. И с каждым годом поклонников лыжного спорта становится все больше.

В этом году из-за аномальных морозов «Лыжню России» перенесли ровно на неделю. Но сегодня погода преподнесла лыжникам настоящий подарок. Среднесуточная температура -10 градусов. Благодаря такой комфортной температуре количество участников достигло рекордной отметки — более 10 тысяч человек.

С начала старта прошло только 12 минут, а болельщики уже встречают победителей. Первым финишную черту в этом году пересек ангарчанин Владислав Боровец. Он выступал на дистанции 5 километров среди юношей до 18 лет. Участвует уже в третий раз, но таких результатов добился впервые.

Владислав БОРОВЕЦ, УЧАСТНИК ОТКРЫТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»: В первый раз победил. Рад очень. Старался. Трасса здесь легкая — равнина. В основном я бегаю по горам. Здесь было очень легко.

Сюда приходят целыми семьями и целыми поколениями. Для Бывальцевых «Лыжня России» уже стала ежегодной традицией.

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ, Светлана БЫВАЛЬЦЕВА, Владислав БЫВАЛЬЦЕВ, Нина РОМАНЮК, УЧАСТНИКИ ОТКРЫТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»: Мы каждый год с самого начала участвуем семьей. Владик лет с пяти у нас бегает. Да. Старший у нас уехал в Питер, тоже всегда бегал. Нравится нам всегда. Позитивное настроение. Все очень прекрасно. Правда, если честно, очень жарко. Ну так все классно, круто. На следующий год обязательно мы поедем.

Жарко сегодня всем. Но к вопросам экипировки в этом году подошли с душой. Так, на трассу, например, вышли дикие животные. А еще моржи.

Евгений ЛЬВОВ, УЧАСТНИК ОТКРЫТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»: Я участвую в клубе закаливания Прибайкалья, и у нас такая традиция — каждый год в купальниках. Стараемся, чтобы люди все-таки закаливались, после этого не болеешь, хорошо себя, бодро чувствуешь и не мерзнешь в принципе.

Всероссийская открытая гонка «Лыжня России» проходит в Приангарье в 37-й раз. Любители спорта вышли на дистанции в разных муниципалитетах региона. По данным оргкомитета, всего в заезде приняли участие не менее 13 тысяч человек.