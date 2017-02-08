Иркутянка — участница конкурса социальной рекламы

Иркутянка вышла в финал всероссийского конкурса социальной рекламы среди студентов. Для участия в нём Кристина Пятова подготовила плакат — «Сделай правильный выбор». Что на нём изображено и как можно проголосовать за девушку? Слово Анастасии Бурлаковой.

Считает каждый голос. Их количества постепенно приближается к трём тысячам. Иркутянка Кристина Пятова с помощью программ компьютерной графики сделала вот этот плакат. И отправила эскиз на всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности. Работа первокурсницы вышла в финал. «Сделай правильный выбор» — так называется плакат.

Кристина Пятова, студентка ИрГУПС

Я решила сделать, как разделение человека, что он может выбрать либо светлую сторону человека, либо темную. Светлую сторону, то есть, полностью отказаться от наркотиков, то есть какая у него будет жизнь: то есть это будет семья, любовь, дети. И конечно, темная сторона, это выбор наркотиков, это смерть, полностью одинокий.

Фотошоп и графический дизайн студентка специальности «Электроснабжение железных дорог» начала изучать на курсах вне университетской программы. Поэтому когда преподаватель предложила принять участие в областном состязании, решила сразу применить новые знания на практике. На конкурс студенческой рекламы «Вызов» со всего Приангарья пришло 57 работ. Главный критерий — суть плаката должна быть понятна всем — вне зависимости от возраста и социального статуса. Кристина заняла первое место в номинации » Компьютерная графика».

Анна Мозолевская, преподаватель информатики ИрГУПС

Этот конкурс был организован областным центром профилактики наркомании и советом ректоров области. Мы подготовили с ребятами, с потоком, которым я веду, около 10 работ отправили и вот заняли первое и второе место Кристина и Герасимова Дмитрия. И потом уже центр профилактики отправил эту работу на конкурс по России. Сейчас проходит по нему голосование.

В финал конкурса вышли 10 человек. Работа иркутянки сейчас лидирует. На втором месте работа студента из Йошкар-Олы. У студента медицинского колледжа на 500 голосов меньше. Чтобы победить, Кристине необходимо утвердиться в первенстве. Поддержать могут все желающие в социальной сети ВКонтакте. Голосование продлится до 8 февраля 18 часов по московскому времени. С одного аккаунта можно проголосовать только один раз.