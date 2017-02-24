Тотальная уборка снега началась в Иркутске

Коммунальщики чистят не только дороги, но и крыши. К первому марта кровли всех жилых домов должны быть освобождены от снежных накатов и сосулек. Почему стоит смотреть наверх, когда идёте вдоль зданий, расскажет наш корреспондент.

Эти кадры сняла на мобильный телефон иркутянка Анна. На видео один из жилых домов в районе Нижняя Лисиха. Рабочие скидывают снег с крыш прямо на тротуар, задевает также припаркованные автомобили. По правилам территорию должны были оградить. Но специальной ленты, ограничивающей проход пешеходам, нет. Все нормы безопасности соблюдают на этом участке в микрорайоне Приморский. Есть и красно-белая лента, рабочие со страховкой. За процессом наблюдают местные жители. Но словам Нины Кузьминой, такую активность коммунальщиков они видят впервые.

Нина Кузьмина, жительница г. Иркутска

Я проживаю в этом доме уже 42 года. И я, например, в первый раз вижу, чтобы нам сбрасывали снег с крыши. Поэтому говорить о том, что это должны все в феврале сделать, то этого никогда не было.

Надежда Крыжановская, жительница г. Иркутска

Все время были подтеки, все время не было никакой уборки, особенно зимой, конечно. А нам, людям пожилым очень трудно ходить, если все это не чищено. Поэтому у нас тут и травмы, и вообще, всякое.

Чтобы не допустить травм у жителей, до 1 марта управляющие компании должны очистить все кровли Иркутска. Только в Свердловском округе необходимо привести в порядок 2035 крыш. Для такой работы допускаются только обученные сотрудники со специальным снаряжением.

Татьяна Ермакова, главный инженер управляющей компании

Целевой инструктаж перед выполнением работ, это обучение сотрудников, они имеют специальный допуск для производства этих работ. Естественно, это обеспечение безопасности жизни этих работников. Они все должны быть закреплены специальными поясами, средствами защиты, касками.

Светлана Колотовкина, глава Свердловского округа г. Иркутска

Там, где работы выполняются ненадлежащим образом, необходимо звонить на горячую линию округов. Нарушение влечет за собой наложение административного наказания, штраф будет в размере до 50 тысяч, в случае нарушения правил, повлекших вред жизни и здоровью, это, естественно, уголовная уже ответственность.

По нормативам регионального министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, толщина снега на крышах не должна превышать зимой 30 сантиметров, а в период оттепели — десяти сантиметров. При появлении сосулек на крышах, управляющие компании их обязаны убрать в течение двух дней.