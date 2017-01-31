«Лыжня России» пройдет 11 февраля

Лыжня будет скользкой. В этом году трасса для проведения массовых стартов будет соответствовать требованиям Международной федерации лыжных гонок. Для этого в Иркутск привезли специальную снегоуплотнительную машину из Финляндии. Снег на дистанции разровняют, так называемым, ратраком. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали организаторы мероприятия. Как отметил министр спорта Приангарья Илья Резник, интерес у жителей Приангарья к лыжным состязаниям растет, а значит необходимо повышать требования к трассам. Для участия во всероссийской массовой гонке «Лыжня России» допускаются все желающие от трех лет. Те, кому еще нет 18, должны предоставить медицинскую справку. Прием заявок начнется 8-го февраля в «Ресурсно-методическом центре развития физической культуры и спорта Иркутской области». Сама гонка в этом году пройдёт не в воскресенье, как обычно, а в субботу – 11 февраля.