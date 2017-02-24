ЗАГС создает единый электронный реестр

Сведения о жителях Иркутской области занесут в единый государственный электронный реестр. Сейчас этой работой занимается служба ЗАГС. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель ведомства Олег Власенко. До 2020 года предстоит перевести в электронный формат более 8 млн. записей актов гражданского состояния. Это документы за последние 90 лет. Единый реестр позволит жителям Иркутской области получить необходимые документы в любом отделении ЗАГС России.

Олег Власенко, руководитель службы ЗАГС по Иркутской области

Во Владивостоке пришел человек из Хомутово Иркутского района и сказал, что ему нужно повторное свидетельство. Сотрудники ЗАГС заходят в реестр и одномоментно берут выписку из реестра и дают этому товарищу. Смысл этой работы такой, что реестр будет помогать гражданам получать государственные услуги.

Сейчас в электронный формат переведено более 1 млн. записей актов гражданского состояния. По предварительным подсчётам на все работы требуется около 160 миллионов рублей. 55 миллионов выделены из федерального бюджета в этом году.