Международная программа «Середина земли» 28 ноября 2017

— Почему до сих пор не начал работу ЦПК «Полярная»? Губернатор Наталья Жданова посетила поселок Амазар, чтобы разобраться в причинах срыва сроков запуска объекта;

— Серьёзная дата. Забайкальское краевое училище искусств отмечает 60-летний юбилей;

— Медпомощь в шаге от дома. В Улан-Удэ открыли новую амбулаторию;

— Редкая профессия. Лучшего учителя бурятского языка выбрали в Улан-Удэ;

— Колеса будущего. В Гуанчжоу проходит международная автовыставка-2017;

— Добавка на зиму. В китайском заповеднике открыт сезон зимней подкормки животных.