Международная программа «Середина земли» 28 ноября 2017

Международная программа «Середина земли» 28 ноября 201729.11.17
— Почему до сих пор не начал работу ЦПК «Полярная»? Губернатор Наталья Жданова посетила поселок Амазар, чтобы разобраться в причинах срыва сроков запуска объекта;
— Серьёзная дата. Забайкальское краевое училище искусств отмечает 60-летний юбилей;
— Медпомощь в шаге от дома. В Улан-Удэ открыли новую амбулаторию;
— Редкая профессия. Лучшего учителя бурятского языка выбрали в Улан-Удэ;
— Колеса будущего. В Гуанчжоу проходит международная автовыставка-2017;
— Добавка на зиму. В китайском заповеднике открыт сезон зимней подкормки животных.
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