Новости Середина земли

Международная программа «Середина земли» 27 ноября 2017

28.11.17

— «Чита — город молодых». В столице Забайкалья проходит Молодёжный форум;
— Всероссийский успех наших спортсменов. С кубком и золотыми медалями в Бурятию вернулись участники специальной олимпиады для людей с нарушениями интеллекта;
— Главный человек в жизни каждого человека. В последнее воскресенье ноября в России и в Бурятии чествовали матерей;
— В поисках инвесторов. 3 тысячи участников съехались на Международную ярмарку китайских инвестиций;
— Логистика на автомате. Для доставки товаров в Китае будут использовать беспилотные летательные аппараты.

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