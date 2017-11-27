Международная программа «Середина земли» 24 ноября 2017

— Великий Шёлковый путь. В Забайкальском институте железнодорожного транспорта работает конференция, посвященная разным аспектам развития маршрута;

— Опера без границ. В Чите продолжается реализация культурно-образовательного проекта;

— Не стали платить за тепло и оказались правы. Жители Улан-Удэ защитили свои кошельки от «ТГК-14»;

— Мясо из Бурятии будет закупать крупнейшие московские перерабатывающие предприятия. В столице обсудили развитие одной из важнейших агроотраслей в республике;

— «Ангелы» в Шанхае. В Азии впервые состоялось знаменитое шоу Victoria’s Secret;

— Больше, чем просто искусство. Международный фестиваль цирка проходит в Китае.