Новости Середина земли

Международная программа «Середина земли» 24 ноября 2017

27.11.17

 

— Великий Шёлковый путь. В Забайкальском институте железнодорожного транспорта работает конференция, посвященная разным аспектам развития маршрута;
— Опера без границ. В Чите продолжается реализация культурно-образовательного проекта;
— Не стали платить за тепло и оказались правы. Жители Улан-Удэ защитили свои кошельки от «ТГК-14»;
— Мясо из Бурятии будет закупать крупнейшие московские перерабатывающие предприятия. В столице обсудили развитие одной из важнейших агроотраслей в республике;
— «Ангелы» в Шанхае. В Азии впервые состоялось знаменитое шоу Victoria’s Secret;
— Больше, чем просто искусство. Международный фестиваль цирка проходит в Китае.

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