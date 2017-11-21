Международная программа «Середина земли» 20 ноября 2017

— Бобики, шарики и мурки. Питомник для бездомных животных в Чите принимает новых жильцов;

— Круглая дата. В Забайкальской краевой библиотеке имени Пушкина отметили юбилей известного ученого Юрия Павленко;

— Полувековая дружба. В монгольском Дархане прошли дни культуры Улан-Удэ, посвященные 50-летию установления побратимских связей между городами.

— Север Бурятии становится доступней. Новый участок дороги открыли недалеко от села Максимиха Баргузинского тракта;

— Ярмарка культуры. В Китайском Харбине собрались представители 9 регионов России;

— Сезон открыт. В Поднебесной стартовал очередной сезон танца.