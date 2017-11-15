Международная программа «Середина земли» 14 ноября 2017

— Рацион расширен. Заключенные в Забайкалье стали лучше питаться;

— Живописная летопись. В Музейно-выставочном центре Забайкальского края открылись две новые экспозиции;

— Остались без жилья. Семья из Улан-Удэ уверена, они стали жертвой мошенников;

— 5 призовых мест в Китае и Монголии. Ученики турунтаевской гимназии из Бурятии покорили своим певческим и театральным талантами соседние государства;

— Роботы в помощь. Китай инвестирует 9 с половиной миллиардов долларов в разработку искуственного интеллекта;

— От Дальнего востока до Санкт-Петербурга. Артисты Пекинской оперы завершают гастроли по России.