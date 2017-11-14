Международная программа «Середина земли» 13 ноября 2017

— Опасный тонкий лёд. Две жительницы Читы спасли утопающих;

— Уникальные материалы. В Чите презентовали книгу, посвященную композитору Олегу Лундстрему;

— Крупнейшая за последние годы коммунальная авария в Улан-Удэ. Больше 100 000 человек остались без воды; Причины, хронология событий и как городские власти организовали помощь населению расскажем далее;

— Артист Бурятского театра драмы победил во всероссийском конкурсе. Виктор Жалсанов будет представлять Россию на международном фестивале;

— От малого к великому. Малый и средний бизнес КНР демонстрирует самые высокие темпы роста за последнее время. В чем секрет успеха?

— Зимний пробег. Более 2000 человек приняли участие в марафоне в Мохэ;

— Дань памяти. В Монголии восстановлен Монумент Воинской Славы, который символизирует историю дружбы двух стран.