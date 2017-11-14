Международная программа «Середина земли» 13 ноября 2017

Международная программа «Середина земли» 13 ноября 201714.11.17
— Опасный тонкий лёд. Две жительницы Читы спасли утопающих;
— Уникальные материалы. В Чите презентовали книгу, посвященную композитору Олегу Лундстрему;
— Крупнейшая за последние годы коммунальная авария в Улан-Удэ. Больше 100 000 человек остались без воды; Причины, хронология событий и как городские власти организовали помощь населению расскажем далее;
— Артист Бурятского театра драмы победил во всероссийском конкурсе. Виктор Жалсанов будет представлять Россию на международном фестивале;
— От малого к великому. Малый и средний бизнес КНР демонстрирует самые высокие темпы роста за последнее время. В чем секрет успеха?
— Зимний пробег. Более 2000 человек приняли участие в марафоне в Мохэ;
— Дань памяти. В Монголии восстановлен Монумент Воинской Славы, который символизирует историю дружбы двух стран.
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