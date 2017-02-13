Открывается школа для тех, кто хочет стать родителями

В областном перинатальном центре готовят к запуску уникальный образовательный проект — школа для тех, кто столкнулся с проблемой бесплодия. На вопросы слушателей будут отвечать врачи — репродуктологи. На этом оборудовании врачи оценивают качество эмбрионов. Отслеживаются все этапы развития. Когда осмотр завершится, эмбрионы поместят в специальные ящики — культиваторы. Там они будут ждать своего часа.

Ольга Войтова, эмбриолог отделения вспомогательных репродуктивных технологий Иркутского областного перинатального центра

Мы выращиваем от нулевого уровня до пятых суток. На пятые сутки максимум мы эмбрионы переносим женщине в полость матки или эмбрионы, которые остаются мы их замораживаем.

А это еще один метод вспомогательных репродуктивных технологий, который проводится в областном перинатальном центре. Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов. Сокращенно ИКСИ. Его используют при мужском факторе бесплодия.

Ян Дворянов, эмбриолог отделения вспомогательных репродуктивных технологий Иркутского областного перинатального центра

Используется это в таких случаях как низкая концентрация сперматозоидов у мужчины или низкая подвижность. Сперматозоиды при помощи специальных методик обрабатываются, активируются, а потом наносятся в специальную чашечку, специальные капельки. И при помощи этого большего аппарат мы всю эту методику и осуществляем.

По словам врачей, около 3 тысяч супружеских пар в Иркутской области бесплодны. В основном, это женщины и мужчины старше 30 лет. Репродуктологи напоминают, отсутствие беременности в течение года — повод обратиться за помощью к медикам.

Елена Дружинина, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Иркутского областного перинатального центра

В более позднем репродуктивном возрасте уже снижается эффективность программы ЭКО. Меньше становится генетического материала, именно женского генетического материала. Меньше становится фолликулов, меньше получаем яйцеклеток. Согласно последним данным, после 35 лет снижается качество яйцеклетки. А раз снижается качество яйцеклетки, то мы не можем в полной мере получить качественный эмбрион.

Чтобы не упустить момент и вовремя обратиться к специалистам, в помощь пациентам — образовательная школа «Как преодолеть бесплодие». Проект, аналогов которому в Сибири нет. Занятия будут проходить каждую третью среду месяца на базе областного перинатального центра.

Наталья Протопопова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения Иркутской области

Мы ставим перед собой главную задачу — повышать уровень образованности наших пациентов. Чтобы они знали о том, как вообще происходит наступление беременности, в каких случаях возникают проблемы. Какой объем обследования рекомендуется проводить? Как долго проводить в зависимости от диагноза?

Ответы на все эти вопросы, супружеские пары смогут получить 15 февраля. Начало в 17 часов. Занятия бесплатные.