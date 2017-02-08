В Иркутске открылась школа БМХ

Три плюс. В Иркутске в «БМХ Рейсинг школе» открылось отделение для самых маленьких спортсменов. Они осваивают азы велоспорта на беговелах. На тренировке побывала наша съемочная группа.

Трехлетняя Майя Миль еще не все слова выговаривает, зато освоила велосипед. Этому она научилась в школе «Байкал BMX-racing». Для таких юных учеников как Майя здесь даже открыли специальную группу. Дети познают азы велоспорта вот на таких беговелах. У них нет педалей, и спортсмены отталкиваются ногами, учатся балансировать. Удовольствие не дешевое. Средняя цена беговела 10 тысяч рублей. Папа Майи Григорий Миль оказался предприимчивым. Велосипед для дочери сделал сам из фанеры

Григорий Милль, житель г. Иркутска

Идея открыть школу для детей пришла Никите Крючкову и Владимиру Пуляевскому. Занимаются велоспортом ребята более 16 лет. У них множество наград на всероссийских и мировых чемпионатах. Свою идею спортсмены воплотили в жизнь в мае 2016 года и теперь делятся опытом с подрастающим поколением.

Никита Крючков, основатель клуба

Мы заметили, что в Иркутске в экстремальном виде спорта не хватает свежих людей. Просто народ перестает этим заниматься. Если ты умеешь кататься в этом стиле, то тебе будет подвластна любая другая дисциплина, и ты будешь чувствовать себя комфортно, и будешь добиваться высоких результатов.

«Байкал BMX-racing» — единственная в Приангарье школа с крытым залом. Он пока небольшой. Места хватило для того, чтобы установить пару трамплинов и трассу. Но несмотря на все неудобства, у ребят теперь есть возможность тренироваться в холодное время года. Сегодня олимпийский вид спорта осваивают 15 ребят.

Ярослав Ощерин, житель г. Иркутска

У меня с первого занятия появился интерес, сразу. Иногда страшно на каких-то упражнениях, а на каких то нет.

Сейчас спортсмены готовятся к своим первым соревнованиям. Этап Кубка России пройдёт в конце этой недели в Саранске. Но велосипедисты ставят перед собой сверхзадачу — попасть на 32 Олимпийские игры.