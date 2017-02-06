Осторожно: мошенники в сети

Осторожно — поддельный сайт Минздрава и реклама лекарств от имени известных российских врачей, в том числе, иркутских. Сегодня на заседании в региональном управлении Антимонопольной службы обсуждали, как бороться с сайтами-однодневками. В заседании участвовали сотрудники прокуратуры, полиции, Ропотребнадзора, Роскомнадзора. За полгода только от руководителя областного онкодиспансера Виктории Дворниченко поступило 5 заявлений. Врач обнаружила, что на разных сайтах она выступает в качестве эксперта — уролога и паразитолога. И в новом для себя качестве рекламирует препараты для лечения бородавок и папиллом.

Александр Кулиш, зам. руководителя УФАС по Иркутской области

Мы начали проводить расследование и столкнулись с тем, что выявили в сети интернет порядка 20, даже более 20 сайтов, которые содержат подобного рода информацию. Их количество растет, используются не только образы Виктории Владимировны. Используются образы наших ведущих представителей здравоохранения как из Иркутской области, и других регионов. Самое пугающее — информация содержит ссылки на Минздрав РФ, поддержку правительства РФ.

Мошенники чаще всего используют вымышленные имена или регистрируют сайты за пределами страны. Иногда чтобы закрыть незаконный сайт, нужно решение суда. Специалисты Антимонопольной службы при первом нарушении могут лишь вынести предупреждение злоумышленнику. При повторном — штраф до 500 тысяч рублей.