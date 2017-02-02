«Русский по пятницам» стартует 10 февраля

Бесплатные подготовительные курсы к «Тотальному диктанту» по традиции пройдут в Иркутском государственном университете. Как отметили организаторы, в этом году набор идёт в две группы: базовая и продвинутая. Для последней в курс будет входить разбор наиболее сложных правил орфографии и пунктуации и их сочетания. Ведут лекции кандидаты и доктора филологических наук, преподаватели кафедры русского языка и общего языкознания университета. Начало занятий в 18.30.