Токсичных химикатов в пескосоляной смеси нет

Состав, которым посыпают иркутские дороги, безопасен для людей и окружающей среды. Токсичных химикатов в смеси нет. К таким выводам пришли иркутские ученые. Почему у традиционной пескосоляной смеси нет альтернатив и другие тонкости обработки городских магистралей в зимний период – в сюжете Галины Тюрневой.

Вот так готовится пескосоляная смесь, которой посыпают улицы областного центра. Техника смешивает отсев и соль. За зиму этим составом обработают около 800 км дорог. На это уйдет больше 9 тысяч тонн смеси.

Галина Тюрнева, корреспондент новостей «Сей Час»

В Иркутскавтодоре воздух – как на морском побережье. Еще бы. На складах хранятся тонны соли. Это, кстати, соль самая обыкновенная, точно такая же, какая используется для приготовления пищи – разве что очищена она чуть хуже. Этой горы должно хватить на посыпку большей части дорог Иркутска. Ведь согласно нормативам для приготовления пескосоляной смеси требуется не больше одного стакана соли на квадратный метр дороги.

Соль везут из Заларинского района, посёлок Тыреть. Сотрудники Иркутскавтодора говорят: технология посыпки дорог не меняется с 70-х годов прошлого века. Уверяют: у «иркутской» смеси показатель коррозийного воздействия на металл в два раза ниже нормы. И альтернатив в сибирских условиях этому составу нет. В Иркутске при снегопаде накат образуется мгновенно, и главная задача – превратить лед в кашу, чтобы потом в установленные сроки его убрать.

Андрей Пономарев, начальник цеха общестроительных работ «Иркутскавтодора»

У нас есть ГОСТ о безопасности дорожного движения, который четко регламентирует сроки уборки наката с улиц – там стоят не сутки, часы стоят! Если не обработать дорогу песко-соляной смесью, то потом избавиться от наката будет гораздо сложней. Дорогу придется больше скоблить грейдерами – а это асфальт разрушает. И сроки уборки увеличиваются.

Вместо соли можно использовать отсев – но только в том случае, если автолюбители будут ездить со скоростью не выше 40 км. в час. Иначе не избежать сколов и разбитых стекол. Химические аналоги тоже есть – но они дорогие и не всегда эффективные. В подтверждение тому опыт Москвы, где с реагентами экспериментировали и результатом остались недовольны. Тем более многие химические соединения токсичны. Но их на иркутских улицах нет – таковы результаты исследования, которое провели иркутские ученые.

Роман Житков, доцент химического факультета ИГУ

Это просто рассол соли. У нас просто нет денег в реальности, чтобы использовать что-то более дорогое. Это рассол. При чем, в нашей области рассола много, соли у нас достаточно – она в гигантском количестве в Усольском районе, Качугском районе. Поэтому у нас здесь соль, обычная поваренная соль.

Не вредит смесь и окружающей среде: для природы региона наличие соли в водоемах – естественно, с учетом того, что все крупные производства находятся по берегам рек. Другой вопрос с соляной кашей во дворах – после обработки ее нужно убирать в кратчайшие сроки. Если этого не происходит – собственникам следует обратиться в свою управляющую компанию.