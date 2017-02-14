Пешеходный переход будет у школы №76 в Иркутске

Пешеходный переход оборудуют вблизи школы №76 в Иркутске. Сейчас там установлены дорожные знаки «Осторожно, дети» и «Лежачие полицейские». Напомним, поручение предусмотреть дополнительные меры безопасности там, где ученики школы №76 переходят объездную дорогу, дал мэр Иркутска Дмитрий Бердников по итогам встречи с жителями микрорайона Крылатый. Также он дал распоряжение провести освещение на участке пешеходной дорожки, ведущей к школе. Сегодня глава города проверил исполнение поручений. На месте установлено семь светильников, три световые опоры и дорожные знаки, а также оборудованы искусственные неровности. А летом рабочие нанесут разметку.