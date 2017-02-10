Штраф за превышение арендной платы

Иркутский аэропорт будет оштрафован за превышение арендной платы. Сегодня в региональной антимонопольной службе состоялось заседание по этому вопросу. В ведомство поступило 13 жалоб от индивидуальных предпринимателей, которые арендуют помещения в здании аэровокзала. Возбуждено дело за нарушение закона «О защите конкуренции». По итогам проверки специалистов антимонопольной службы установлено, что стоимость аренды для разных арендаторов значительно разнилась.

Александр Кулиш, зам. руководителя управления ФАС по Иркутской области

Мы признали, АО МАИ нарушившим антимонопольное законодательство. Мы полагаем, что все таки он занимает доминирующее положение на рынке аренды недвижимости в здании аэровокзала международной и внутренней воздушной линии и установили, что повышение арендных ставок были не обоснованы какими-то объективными причинами. Это желание аэропорта фактически заработать какие-то средства в рамках взаимоотношений с арендодателями.

Иван Ванкеев, директор по правовому обеспечению АО «Международный аэропорт — Иркутск»

УФАС пришло к ошибочному выводу об отсутствии иных хозяйствующих субъектов, оказывающих аналогичные услуги по сдаче арендных помещений. Данная ошибка привела как следствие к неправильному делению долей на рынке услуг.. Действительный размер долей УФАС не выяснил. И не подтверждается материалами дела. Тогда как на территории аэропорта в шаговой доступности имеются альтернативные варианты размещения офисов.

На предприятие будет наложен административный штраф. Как пояснили в аэропорту — они намерены обжаловать решение антимонопольной службы.