Упростилась процедура оформления недвижимости

Жители Иркутской области могут оформить недвижимость в любой точке России, не выезжая за пределы региона. Это одно из самых значимых нововведений закона «О государственной регистрации недвижимости». В каких городах и какую недвижимость оформляют иркутяне, расскажет Туяна Нимаева.

Константин Волков пришел в кадастровую палату оформить в собственность гараж, который достался ему по наследству. Правда объект находится в Москве. Иркутянин еще в июле пытался зарегистрировать право собственности по доверенности. Но в московском филиале пояснили — нужно присутствовать лично. Расходы — перелёт и проживание в столице семь дней — составили бы около 100 тысяч рублей. Как только Константин Волков узнал о том, что теперь можно оформить гараж в Москве в собственность, не выезжая из Иркутска, сразу поспешил подавать документы.

Константин Волков, житель г. Иркутска

Это очень удобно, на самом деле, нелогично, я гражданин России, почему я должен ездить куда-то там оформлять. Тем более новые технологии, электронное сообщение.

Филиал Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области начал прием заявлений на регистрацию прав вне зависимости, где находится объект недвижимости: в Москве или Владивостоке. На данный момент принято 4 пакета документов. Иркутяне желают стать полноправными владельцами гаражей в Кемерово и Москве, а также квартир в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Михаил Жиляев, начальник отдела организации мониторинга и контроля управления Росреестра по Иркутской области

Плюс к тому, что можно подать документы на другой регион, у нас введена практика работы что, например, в Иркутске можно подать документы на любой район, город Иркутской области. То есть не только по всей стране, но и по Иркутской области. Это можно сделать в любом офисе филиала кадастровой палаты и пунктах приема документов в МФЦ.

Также важное изменение: если раньше требовалось подавать два документа на кадастровый учет и регистрацию права по отдельности, то сейчас достаточно одного заявления — заработал Единый госреестр недвижимости. Все документы переводятся в электронные и направляются в тот регион, где находится недвижимое имущество.

Николай Кондратьев, зам. начальника межрайонного отдела филиала федеральной кадастровой палаты по Иркутской области

Все в электронном виде будет обрабатываться, в электронном виде будет приходить ответ уже в наш регион, после чего данный документ распечатывается, направляется государственному регистратору нашего региона, который тоже будет удостоверять документ по результату, с курьером будет направляться обратно в наш пункт приема уже для выдачи заявителю.

По закону сделки будут осуществляться на 3-5 дней быстрее. С регистрацией права Росреестр теперь обязан справляться в течение 7 рабочих дней, с постановкой на кадастровый учет в течение 5-ти.