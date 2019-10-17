Журналисты из Москвы снимают сюжет о детском учебном центре альпинизма в Ангасолке

Лагерем, где школьников круглый год знакомят с основами горного туризма, заинтересовалось агентство «ANNA News». Съемочная группа пообщалась с учениками 57-й и 30-й школ Иркутска, которые проводили выходные на базе на берегу Байкала и получили возможность спуститься с отвесного моста, покорить окрестные вершины, узнать много нового для себя. Московские гости отмечают: в эфире средств массовой информации должно быть больше материалов о людях, которые в разных концах страны организуют добрые и полезные дела.

Константин, ПОСЕТИТЕЛЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «ЭДЕЛЬВЕЙС»:

Я считаю, что альпинизм очень важен сейчас для детей, так как он развивает очень хорошие качества: решительность, силу воли, храбрость, смелость.

Надежда БАРАНОВА, ЖУРНАЛИСТ АГЕНТСТВА «ANNA NEWS»:

Это не просто спортивный альпинистский лагерь с опытными инструкторами и профессиональными спортсменами. Здесь помогают детям выработать такие качества, как умение работать в команде, доброта, отзывчивость, правильно принимать решения и вовремя их анализировать. Именно это поможет им в современном обществе.