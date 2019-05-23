Жители Шелехова страдают от нашествия горностаевой моли

23.05.19

Весна принесла с собой не только теплые дни, но и нашествие насекомых. В Шелехове горностаевая моль появилась сразу в нескольких районах города. Она находится не только на зеленых насаждениях, вредители проникают в квартиры горожан.

 

Каждый день Олеся Кочергина протирает подоконники не от пыли, женщина смахивает оттуда насекомых. Горностаевая моль буквально атаковала квартиру. Она проникла даже в технику. Например, на вытяжке над плитой целое полчище вредителей. Уехать куда-то надолго невозможно, отмечает женщина, ведь буквально за пару дней даже застекленный балкон становится неузнаваемым.

 

Олеся КОЧЕРГИНА, ЖИТЕЛЬ г. ШЕЛЕХОВА:

С утра ты встал, берешь тряпку, веник, сразу убираешься. Потому что это раздражает, это эстетически некрасиво. Это мешается, это летает по квартире. Попадает в посуду, попадает в технику. Нельзя надолго покидать квартиру. Открывать окна, двери, и в вечернее время нельзя включать свет.

 

Пост о том, что творится в квартире Олеся Кочергина выложила в социальную сеть. На него тут же отреагировали другие пользователи. Они столкнулись с похожей проблемой.

 

— Первый микрорайон весь усыпан молью. У нас весь потолок и стены в моли были, и так каждый год.

— «Дихлофос» временно помогает, как выветрится, по полной появляются.

— Тополя все больные. Сочувствую вам.

 

И действительно в основном страдают жители тех домов, которые расположены рядом с деревьями. Тополиные аллеи расположены буквально на всех участках микрорайонов. Жители говорят: именно от этих насаждений летят неприятные насекомые. Их много на стенах жилых домов и на дверях подъездов. И жители опасаются, что летом полчища станут еще больше, ведь теплый сезон только начинается.

Шелеховчане переживают: скоро моль расплодится и зеленые насаждения пострадают от полчищ. Тем более такой опыт уже был у Иркутска. Горностаевая моль несколько лет назад атаковала областной центр. Тогда справиться с этим помогла масштабная обработка деревьев. Причем применяли ее многократно в течение всего жаркого сезона. Какие работы будут в Шелехове и будут ли вообще, пока неизвестно. Ситуацию с молью городская администрация никак не комментирует.

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