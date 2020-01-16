Жители Шелехова обеспокоены

В местной газете в декабре прошлого года появилось объявление: компания, занимающаяся в городе утилизацией медицинских отходов, уведомляет о начале общественных обсуждений. Тема — установка нового оборудования для сжигания медицинских отходов классов А, Б, В, Г. Горожане боятся, что с его пуском дышать в Шелехове станет нечем.

Завод по утилизации медицинских отходов в Шелехове работает с 2015 года. Каждое утро отсюда уходят машины и собирают сырье для сжигания в больницах Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского. На деятельность есть все разрешительные документы.

Алексей ЧАРУСОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАВОДА по УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ: Мы сейчас стоим на площадке, которая вызвала глобальные волнения в городе. На данной площадке мы планируем строительство нового оборудования для сжигания медицинских отходов. У нас на данной площадке будет предусмотрена тройная система очистки газов дымовых.

Использованные бинты, шприцы, медицинские пробирки и другие отходы идут в печь. На производстве говорят: весь цикл строго регламентирован. Проверки воздействия на окружающую среду надзорные органы здесь устраивают ежегодно. Последнюю завод прошел в декабре 2019-го. На улицах города мы поговорили с шелеховчанами. И задали им один вопрос: как относятся они к соседству с заводом?

— Отрицательно. Это же все экология, и негативно сказывается на здоровье людей. — Первый раз слышу от вас. — Я первый раз слышу про этот завод.

Глава города Сергей Липин подтверждает: у завода есть все разрешительные документы. Но соцсети гудят. Люди боятся, что новшества усугубят и без того нечистую атмосферу над Шелеховом.

Сергей ЛИПИН, ГЛАВА г. ШЕЛЕХОВА: Безусловно, для нашего города очень важно увеличение числа рабочих мест, поддержка бизнеса. Но экологическая обстановка для нас стоит очень остро. Шелехов входит в число городов России с непростой экологической обстановкой. И тут расставлять приоритеты надо очень осторожно и правильно.

Общественные обсуждения планируемых нововведений пройдут в Шелехове 30 января. Каждый горожанин на собрании может высказать свое мнение за или против.