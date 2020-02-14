Жители поселка Маркова остались без дороги к собственным домам

Хотите пройти к своему дому? Покупайте дорогу! Такие условия выставила владелица земельного участка, по которому проходит путь жителей к домам на улице Гранитной в поселке Маркова Иркутского района.

Елена БИБИКОВА, ЖИТЕЛЕЛЬНИЦА п. МАРКОВА: Видно, что участок прилегает плотно к нашей собственности, а с другой стороны улица у ее родной дочери. То есть они нас заперли с двух сторон.

Собственники домов на улице Гранитная отрезаны от мира двумя участками, которые принадлежат другому владельцу. Выход из ситуации женщина, у которой этот участок в законной собственности, видит в выкупе земли или покупке для нее новой соизмеримой с этим участком. Но комментировать свою позицию она отказалась.

Елена БИБИКОВА, ЖИТЕЛЕЛЬНИЦА п. МАРКОВА: Сначала она у нас потребовала 30 тысяч рублей, потом это все по накатанной пошло, до 75 дошло. То есть она не могла умерить свои аппетиты. У нас проблема: все коммуникации, которые проходят через ее участок, она требовала полностью убрать, электроснабжение, сейчас у нас будут воду подключать.

Жители говорят, что свою настойчивость женщина объясняет отсутствием жилья. Но на таком участке нельзя ничего построить. Ведь он всего 5 метров в ширину. Да в собственности у Людмилы еще не один участок. Конфликты между владельцами земли происходят часто. Три года назад администрация поселка Маркова уже пыталась его урегулировать.

Татьяна ДАНИЛОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА: В 2017 году администрацией Марковского муниципального образования было принято решение о наложении публичного сервитута на земельный участок, принадлежащий на праве собственности физическому лицу, которое в настоящее время обратилось в суд за отменой этого решения.

Сервитут — это право ограниченного пользования чужим земельным участком. То есть сейчас жители могут пройти в свой дом. Это право уже однажды отменяли, но потом областной суд признал решение незаконным. Если сейчас суд постановит снять сервитут, то люди будут вынуждены научиться летать или платить деньги за вход. Разбирательство пройдет 20 февраля.