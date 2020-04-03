Жители Пивоварихи в Иркутском районе остались без воды

Третьи сутки без воды. В Пивоварихе жители коттеджных поселков Загородный и Дивный не могут ни постирать, ни помыться. В их домах отключили воду. На сетях произошла авария. А вот ремонтом заниматься некому. Почему? И когда устранят проблему?

Авария на сетях произошла несколько дней назад. Ресурсоснабжающая организация зафиксировала утечку и отрезала участок. Теперь без воды 31 дом в поселках Загородный и Дивный. Сети бесхозные. Их пока никто не взял на баланс. Жители сами попробовали решить проблему. Но оказалось слишком дорого.

Анна ВОЛКОВА, ЖИТЕЛЬ с. ПИВОВАРИХА (ИРКУТСКИЙ РАЙОН): Вывели нам вот такой краник на весь поселок. На 31 дом. Сегодня воды нет. На самом деле, так как мы делаем это все за свой счет, то пока еще сумма не определена. В момент карантина мы вызвали компанию, в интернете нашли. Одна компания нам посчитала 890 тысяч на 10 домов.

20 лет назад застройщик не передал эти сети муниципалитету. Обанкротился, и теперь они ничьи. В 2016 году жители обратились в администрацию Ушаковского муниципального образования, представили все документы. Но дело с места не сдвинулось.

Ирина ЕРОФЕЕВА, ЖИТЕЛЬ с. ПИВОВАРИХА (ИРКУТСКИЙ РАЙОН): С нашей стороны мы все сделали. Мы их инвентаризировали. Передали в администрацию, но два года никаких действий нет. Достаточно было просто администрации передать по акту эти сети ресурсоснабжающей организации. И мы сейчас не стояли без воды. И не искали бы сами подрядчика. Потому что у ресурсоснабжающей организации сейчас нет полномочий. Марина ХОРОШИХ, ЮРИСТ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «УШАКОВСКАЯ»: Мы обратились, но ответа обратного не получили, до настоящего времени акт о приеме-передачи бесхозяйных сетей не подписан. Для того чтобы осуществлять ремонтные работы, достаточно подписание акта с уточнением диаметра и протяженности сети.

Представители местной администрации с журналистами общаться не стали. Мы обратились за комментариями в Иркутский район.

Игорь КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ИРКУТСКОГО РАЙОНА: Вчера были направлены две водовозные машины для обеспечения населения питьевой водой. Второе. Были приняты меры силами МО Ушаковское к устранению данной ситуации в максимально сжатые сроки. И третье. Силами районной администрации предпринимается все, чтобы поставить на учет и принять на баланс данные сети.

Районные власти пообещали: воду подключат в ближайшее время.



