Вышли на защиту своих домов. Жители острова Ольхон провели протестный митинг в поселке Хужир. Они против расширения территорий национального парка, ведь их дома попадают в зону заповедника. Это значит, что некоторым придется покинуть свои жилища, а любая деятельность, в том числе бытовая, будет под запретом.

Над ольхонским поселком Хужир плотно сгустились тучи. В смысле прямом и переносном. Жители отложили свои бытовые хлопоты и вышли на митинг. Транспаранты пестрят резкими высказываниями. Народ против включения своих домов в общий состав территории национального парка. Тревогу у людей вызвал принятый в этом году тридцать третий федеральный закон со всеми поправками и дополнениями, который, по мнению местных жителей, запрещает абсолютно все. В особенности проживание на острове.

— Нам невозможно здесь жить. Уезжать нам некуда. Остается одно: выразить свое мнение вот здесь.

У местных предпринимателей уже начались судебные тяжбы с федеральными службами. Они несут убытки и боятся остаться без крыши над головой.

— Снос наших домов. В первой инстанции мы представили все документы. У нас строение 78 года. Все документы на землю. Судья Афанасьева не видит эти документы и удовлетворяет иск прокуратуры. Евгения ПИНИНА, ЖИТЕЛЬ п. ХУЖИР: Нас хотят отсюда выселить. Хотят здесь нацпарк, да, да, разговор идет: уже где-то строят нам. Сначала давали земли. А почему давали, если там нацпарк? Теперь наших местных заставляют сносить дома. Где жить-то будем?

Жители взволнованы. Если территория проживания населения войдет в состав национального парка, появится запрет на все привычные для местных виды деятельности: охоту, рыбалку, заготовку дров. Уже резко возросли штрафы. Под суровый запрет попадает строительство. По своей сути расширение границ природоохраняемой зоны должно сделать жизнь на острове лучше. Но местные не видят этих плюсов. Территорию не чистят, проезд в реликтовые места делают платным. Бонусы проживания коснулись только приезжих платежеспособных туристов, за которыми хужирцам приходится убирать мусор.

Геннадий СТЕПНОВ, ЖИТЕЛЬ п. ХУЖИР: Все собираемся и идем убирать мусор. Своими силами. Где пляж, там мусор раскидан, коровы, собаки. Стыдно!

Митинг стал единственным способом привлечь внимание властей к текущей проблеме. Вопрос передела территорий еще не одобрен региональными властями.

Иван МЕРЦ, ОРГАНИЗАТОР МИТИНГА: Юрист нацпарка встал и говорит: ребята, я вам честно говорю, вы нам по большому счету, поселение, не нужны. Нас заставляет это сделать природоохранная прокуратура.

В профильном региональном министерстве тоже возникли сомнения в целесообразности расширения границ заповедной территории. Во-первых, в едином реестре часть земель уже оформлена в собственность, во-вторых, по мнению специалистов министерства природных ресурсов, дороги и земли общего пользования не нуждаются в особой охране. Все это еще в прошлом году внесли в необходимый пакет документов.

Елана БЕЛАН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Подготовлено письмо в Министерство природных ресурсов РФ, что проект о расширении границ нацпарка не согласован, готовим письмо президенту РФ и дополнительно министру природных ресурсов Кобылкину с просьбой рассмотреть предложения, которые были подготовлены в 2018 году.

Население Ольхонского района надеется, что эти обращения будут услышаны. И границы национального парка не превратят жизнь простых людей в сплошные ограничения.