Жители Лугового в Иркутском районе жалуются на огромную лужу возле домов

В поселке Луговом в Иркутском районе есть свое озеро, правда, прямо посреди двора. Весной его глубину измеряют резиновыми сапогами, а летом в нем даже купаются. До таких размеров разрослась эта огромная лужа из-за отсутствия ливневой канализации. Уже несколько лет жители обращаются в разные инстанции за помощью, но воз и ныне там.

Здесь не могут проехать машины, но охотно играют дети. Они спорят, кто дальше кинет камень или зайдет в воду. А тем временем глубина лужи достигает метра и может скрыть маленького ребенка с головой. Люди рассказывают: летом здесь даже купаются и плавают на матрасах.

Жители Лугового говорят: проблема не нова, уже 4 года ситуация никак не меняется. Когда люди заселились в дома, за дорогой было небольшое болото, но потом землю купили и отсыпали под автостоянку, и воде стало некуда уходить, комментируют происходящее жители этих домов.

Татьяна ГАМАРЦ, ЖИТЕЛЬНИЦА п. ЛУГОВОЕ: Купил товарищ вот эту землю, отсыпал, поднял, естественно, воде-то некуда деться, раз ливневки нет, и вот она, получается, стоит эта лужа. И летом стоит, и весной стоит. Дом — скоро полный подвал будет. А мы же квартиры-то купили. Почему мы должны опять все это делать и переживать за это?

В администрации Марковского муниципального образования, к которой относится Луговое, о проблеме знают, но вот только, как это часто бывает, возник юридический казус: земля эта сейчас не принадлежит никому.

Денис ЧУБ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МАРКОВСКОГО МО: Был застройщик, он отказался от этого земельного участка. То есть сейчас никому не принадлежит этот земельный участок. Вчера было выездное совещание, наша администрация выехала на место, посмотрели уровень воды. Каким образом надо решить этот вопрос, мы еще обсуждаем.

На первом этапе сейчас необходима откачка воды. Но потом лужа появится здесь вновь. А чтобы этого не происходило, необходимо строительство ливневой канализации. Только проект обойдется в 2 миллиона рублей. Администрации земля не принадлежит, и, значит, расходовать деньги на инженерное сооружение нельзя. И потому вопрос: кто ливневку должен построить, остается открытым.



