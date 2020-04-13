Жители деревни Куда жалуются на мусор и бродячих собак

Бродячие собаки и разбросанный мусор. С такой проблемой столкнулись жители деревни Куда в Иркутском районе. Причина этому – неудачное, по мнению жителей, размещение мусорных контейнеров. К кому обращаться со своими вопросами теперь, когда в силу вступила новая система обращения с ТКО?

Эти контейнеры установили на улице Июльской в декабре прошлого года. С тех пор, по словам местных жителей, бродячие собаки — здесь частые гости. И это, несмотря на то, что отходы вывозят регулярно. Однако еще до приезда специальных машин ветер разносит мусор по всей улице. Образовавшиеся таким образом завалы люди наблюдают из своих окон уже более трех месяцев. Жительница поселка Ирина Вострикова признается: с такой проблемой сталкивается впервые, раньше все собирали в пакеты и увозили.

Ирина ВОСТРИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА д. КУДА: Это все хорошо вроде бы как для села, но тогда администрация обязана предоставить дворника. Дворника у нас нет. Мусорки поставлены не по санитарным нормам. 17 метров, а должно быть 20, насколько я прочитала. Все это растаскивают собаки, это еще коров не было. Сами видите, какая картина. Кто это будет убирать?

В Куде расположено 78 мусоросборников. По словам жителей, тут появились крысы и насекомые, а стаи бродячих собак пугают прохожих. Более того, рядом с мусорной площадкой расположена детская. Люди всерьез опасаются, что голодные животные начнут нападать на детей. Свои претензии жители высказали представителям администрации, которые также организовали рейд по свалкам, чтобы лично оценить ситуацию.

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ХОМУТОВСКОГО МО: Понимаете, площадок у нас 78, возле каждой поставить дворника нереально, вы же видите ситуацию. В принципе, критичного ничего нет. Если вы посмотрите на другие площадки, то там ситуация другая, потому что люди за порядком следят. Критичного ничего нет.

Также сегодня вместе с руководством муниципального образования жители лично замерили расстояние от ближайших домов до контейнеров. Выяснили: оно не соответствует нормам СанПиНа. Кроме того, рядом находятся водокачка и выезд на центральную улицу. По словам сотрудников администрации, пересмотреть расположение мусоросборников сейчас невозможно из-за особенности территории. Для этого нужна экспертиза специалистов Роспотребнадзора. Ну а пока люди любуются из окна не живописными пейзажами, а контейнерами с отходами.



