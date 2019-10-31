Жителей пострадавшего от паводка Тулунского района обеспечивают овощами

Сейчас на территории работает склад, где можно приобрести картофель, морковь, свеклу и другие овощи. Тем жителям, которые не смогут добраться до него, главы поселений организовывают закупку и доставку. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Илья Сумароков. В Тулунском районе он провел личный прием граждан и встретился с главами местных поселений. Илья Сумароков отметил, что в пострадавших районах администрации проводили и ярмарки сельхозпродукции. Кроме того, фермеры бесплатно предоставили гражданам пять гектаров полей для копки картофеля. Поможет минсельхоз пострадавшим территориям и следующей весной.

Илья СУМАРОКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В том числе, поставим безвирусный картофель, семена безвирусного картофеля, которые мы уже в течение трех лет последних успешно производим совместно с нашими предприятиями Усольского и Шелеховского района. Весной мы соберем потребность по каждому поселению. Если такая потребность будет, то мы централизованно организуем поставку семян картофеля.

Большая часть заявителей, чьи хозяйства пострадали, уже получила денежную помощь. Общий объем средств из областной казны превысил полмиллиарда рублей. Первые выплаты начались еще в августе согласно указу губернатора Сергея Левченко. Кроме того, из федерального бюджета поступили более 450 миллионов рублей. Их направили на компенсации сельхозорганизациям, крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам.