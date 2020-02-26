Завод по производству рафинированного кремния в Шелехове будет сохранен

В этом коллектив предприятия заверил глава региона Игорь Кобзев. Он сегодня посетил уникальное производство.

Шелеховский кремниевый завод — единственный в стране, производящий рафинированную продукцию, и лидер по ее объемам. Но сегодня предприятие на грани закрытия, есть проблемы с рынком сбыта. Более 500 сотрудников, многие из них работают здесь десятки лет, могут оказаться без работы.

Павел ТОМСКИХ, СОТРУДНИК АО «КРЕМНИЙ»: На предприятии меня все устраивает, если и дальше будет завод работать, все хорошо.

О судьбе кремниевого завода работники разговаривают с главой региона. Игорь Кобзев, уже предварительно осмотрев площади и возможности уникального предприятия, говорит о том, что его необходимо сохранить, продукция просто необходима всей стране — химической и металлургической промышленности.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Рабочая группа под моим руководством создана с включением в нее всех заинтересованных сторон. Будем искать пути решения этого вопроса. Пока на сегодня предварительные договоренности достигнуты, предприятие с мая возобновит свою работу. Такое решение есть.

Также важный вопрос — модернизация газоочистного оборудования. После ее завершения производство будет полностью экологичным, жители Шелехова перестанут дышать вредными выбросами. При необходимости, как отметил Игорь Кобзев, тему продолжения работы завода по производству кремния вынесут на уровень федерального правительства.