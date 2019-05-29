Завод по производству алюминиевой рондоли в Шелехове оказался под угрозой банкротства

Небольшой завод по производству алюминиевой рондоли в городе Шелехове оказался под угрозой банкротства. Ежедневно в цехе компании «ИнКомПро» выпускали около 8 тонн продукции, из которой различные косметические и фармацевтические фирмы делают тюбики для кремов, мазей, лекарств. Но практически в один день все прекратилось.

Каждый день здесь, в цехе рондольного производства компании «ИнКомПро», выпускают около 8 тонн маленьких алюминиевых шайбочек. Они называются рондоли. Из них различные косметические и фармацевтические компании делают тюбики для кремов, мазей, лекарств, которыми мы с вами пользуемся каждый день. Но все это, к сожалению, не сегодня… Сейчас здесь пусто, не работает ни один станок. С недавнего времени рондоли стало делать не из чего.

Все началось в декабре, когда неожиданно для всех алюминиевый завод прекратил поставки специальной ленты, из которой и штампуют те самые рондоли. Производство остановилось. По словам руководства компании, никаких объяснений от поставщика не последовало.

Оксана МОДИНА, ДИРЕКТОР ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ИКП-БАЙКАЛ» ООО «ИНКОМПРО»: Компания РУСАЛ является монополистом. Иркутский алюминиевый завод, у них находится полосовой стан, который единственный в России может производить данную ленту. Найти альтернативного поставщика такой продукции для нашего производства в России не представляется возможным на сегодняшний день.

Через некоторое время удалось договориться о поставках через третье лицо и по цене намного более высокой, чем раньше. Но все равно поставки алюминиевой ленты шли с большими перебоями. Например, в мае завод простаивал больше чем полмесяца. Между тем на производстве заняты около 50 человек. Люди вышли на пикет, чтобы отстаивать свои права. Собрались все: и те, кто работает давно, и молодые специалисты. У каждого своя жизненная ситуация: кто-то только-только нашел работу по своей специальности, ведь подобных заводов не так много в нашей области, для кого-то потерять работу в предпенсионном возрасте — это значит, уже не найти другой. Но, самое главное, у всех сдельная заработная плата. Как говорится, сколько сделал, столько и получил. А если делать не из чего, то и получать, соответственно, нечего.

— Мне нужно кормить семью, у меня ребенок, 12 лет. — Вообще у нас тяжело в Шелехове найти работу, которая была бы интересна самому себе лично. Мне нравится наш коллектив. Мне нравится все в этой работе, я хочу, чтобы это продолжалось. — Если наше предприятие закроется, то мы, соответственно, потеряем работу, потеряем зарплату, нечем будет кормить детей.

Люди своим пикетом хотят привлечь внимание общественности к своей проблеме. Между тем в пресс-службе Иркутского алюминиевого завода нам пояснили, что подобные действия со стороны алюминиевого гиганта страны вовсе не беспочвенны и имеют под собой основания.

ПРЕСС-СЛУЖБА ИРКУТСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА: Компания «РУСАЛ Торговый Дом» взаимодействует с ООО «ИнКомПро» строго в рамках действующего договора. В настоящий момент «ИнКомПро» имеет существенную задолженность перед РУСАЛом и подобной активностью, очевидно, пытается оказать давление и уйти от уплаты долга. При этом поставки алюминиевой ленты в адрес ООО «ИнКомПро» продолжаются.

И даже если не брать в расчет шелеховчан, которые фактически полгода перебиваются без зарплаты, то в любом случае проблема куда больше. Заводов по производству алюминиевой рондоли в России всего два. И один из них расположен как раз Шелехове. Он обеспечивают значительную часть предприятий, которые производят тюбики для кремов, масок, мазей, красок, зубной пасты. Поэтому если конфликт между двумя предприятиями не разрешится, то эти фирмы тоже останутся без работы.