Областные власти приняли принципиальное решение: защитные сооружения Тулуна построят в новых местах. На правом берегу реки Ия — на улицах Жданова и Гидролизная, на левом берегу — на улице Песочная. Это связано с тем, что зона, которая была дважды затоплена в этом году, перестанет быть жилой. Там запрещено новое строительство. В соответствии с этим предотвращать возможные наводнения нужно в других частях города. Отдельная защита будет и у некоторых коммунальных сооружений. Своя дамба появится у канализационно-насосной станции. Губернатор отметил, что перенести станцию в другое место нельзя, так как она обслуживает несколько микрорайонов.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Трассировка и конфигурация защитных сооружений будет достаточно сложная, она будет приводить к тому, что уже под новую зону затопления мы будем гарантированно иметь защиту исходя из того критичного уровня, который был в последние эти два наводнения. Это уже не на 7 метров, а на 14.