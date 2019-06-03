Замгубернатора Приангарья Дмитрий Чернышов побывал с рабочей поездкой в Усть-Илимске

Три социально значимых объекта под пристальным вниманием. С рабочей поездкой в Усть-Илимск отправился заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов. Вместе с руководителями министерств он посетил ряд социальных объектов, пообщался с горожанами и провел совещание в администрации города.

Первый объект — школа №2. В этом году образовательное учреждение отметило 50-летие со дня открытия. Здесь обучаются 350 детей, из них 95 человек с ограниченными возможностями здоровья. В сентябре для учеников откроют класс оборонно-спортивного профиля и сделают капитальный ремонт. Специально для этого по инициативе губернатора Иркутской области Сергея Левченко из областного бюджета выделили 27 миллионов рублей.

Наталья ГАБРИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №2 Г. УСТЬ-ИЛИМСК: Стены разрушаются, поэтому назрела необходимость проводить капитальный ремонт. Мы решили проводить его в три этапа. Первый этап — составили проектно-сметную документацию на определенные виды работ. Это замена оконных блоков, ремонт отмосков, кровли и полный ремонт пищеблока и столовой.

Еще один объект — городская больница. Ее открыли в 1987 году. Сейчас здесь функционируют 17 стационарных отделений и скорая помощь. Лечат планово и спасают экстренно. Пациенты не только из Усть-Илимска, но и со всего района. Учреждение нуждается в капитальном ремонте.

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: За последний год выделено около 40 млн рублей для нужд оснащения этой больницы, но потребности еще больше. Мы договорились, что совместно с министром здравоохранения проработаем дорожную карту по реализации тех потребностей, которые сегодня были озвучены. Это потребности и оборудование и в капитальном ремонте отдельных конструкций данной больницы.

После этого выездная комиссия побывала на стадионе «Лесохимик». Возраст у него такой же, как и у больницы. Тренируются там хоккеисты из «Сибсканы» и спортсмены из «Лесохимика». За четыре последних года здесь установили современное ограждение, отремонтировали осветительные мачты, сделали косметический ремонт в раздевалках и восстановили систему вентиляции. В планах провести укладку футбольного поля с дренажом для сброса поверхностных стоков и оборудовать беговые дорожки.