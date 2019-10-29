Выставка «Часы Советского Союза» открылась в ангарском музее

Около 200 экземпляров из личного собрания подарил немецкий коллекционер Йоханнес Альтмеппен. В экспозиции наручные часы и редкие ремешки к ним.

Перед тем как экземпляр попадает в экспозицию, идет опись. Цвет, форма, клейма на корпусе — важна каждая деталь. 181 экспонат. В Ангарск они прибыли из Германии из частного собрания. Йоханнес Альтмеппен увлекается историей советских часов. И даже на собственные средства издал книгу с описанием своей коллекции.

Баирма БАРТАНОВА, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ АНГАРСКОГО МУЗЕЯ ЧАСОВ: Все часы, которые он нам передал, отражены в этой книге. Они все отфотографированы. Есть сведения о них. В чем ценность этой книги? Она, конечно, для нас большое подспорье. Потому что сведений о самом производстве советском, о его раннем периоде у нас, конечно, не так уж и много.

Коллекция музея пополняется в основном за счет дарений. Сегодня в его хранилище более 2000 экспонатов. От мраморных до полностью деревянных. Есть те, что бывали в космосе, старинные XVIII века. Российского, немецкого, японского производства.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА, ПОСЕТИТЕЛЬ: Я, конечно, в восторге. И вы знаете, такое интересное эмоциональное состояние, как будто тебя подвесили во времени. И вот этот звук вокруг — тик-так-тик-так. И, я понимаю, какое тут средоточие истории.

Этот двухэтажный дом в центре Ангарска знаком каждому горожанину. Это единственный в России государственный музей часов. Как говорят сотрудники и подтверждают посетители, здесь живет время.