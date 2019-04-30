Выездное заседание совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа прошло в Осинском районе

Как поддержать и развивать изучение бурятского языка, когда откроется новый дом культуры в селе Майск, — этот и другие вопросы обсудили сегодня на выездном заседании совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа при губернаторе Иркутской области. Делегация политиков посетила несколько населенных пунктов Осинского района.

Кресла для зрительного зала, одежда сцены — этих приятных мелочей в селе Майск ждали давно. Здесь 18 творческих коллективов. И вот уже почти 9 лет, как они ютятся в зданиях, лишь отдаленно приспособленных для занятий вокалом, танцами и актерский искусством. Здание сельского дома культуры сгорело в мае 2011 года. И вот к концу 2019-го здесь обещают завершить строительство двухэтажного ДК на 150 мест. Там расположится студия вокала, радиостудия, библиотека, книгохранилище на 15 тысяч томов, кабинет хореографии, а также помещение для краеведческого музея.

Александр СЕРЕБРЯННИКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙСК»: Ну, во-первых, сюда полностью перейдет библиотека, она будет в правом крыле, практически все крыло первого этажа. Сюда переходит вокально инструментальный ансамбль «Майское эхо». У них будет свое помещение. Своим вокалом будет заниматься «Багульник». Места хватит всем. Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Решения, которые были приняты в прошлом году, они выполняются. Но как всегда, когда чуть-чуть на ступеньку выше поднимешься, видно дальше. Поэтому сегодня обсуждали еще ряд объектов: и дом культуры в Обусе, и ремонт школ в других населенных пунктах для того, чтобы избежать или устранить вторую смену.

Делегация во главе с губернатором посетила также ирхидейскую среднюю школу. Здесь изучают бурятский язык. Как его сохранить и развивать, руководители области обсудили на встрече с преподавателями. Об этом же говорили и на сегодняшнем заседании совета.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ: Надо сказать, что на федеральном уровне поддержка родных языков, конечно, небольшая, мягко говоря. Ну вот, к примеру, по программе, которая хоть как-то может к этому относиться, на Иркутскую область в этом году выделено 2 миллиона рублей. Безусловно, это очень мало. И тем ценнее, что у нас область, правительство Иркутской области очень много внимания уделяет этому вопросу.

Кроме того, на заседании обсудили уже начавшиеся посевные работы. Они стартовали более чем в 20 районах области. Усть-Ордынский Бурятский округ традиционно является опорным в сфере сельского хозяйства, и сегодняшняя площадка как нельзя лучше подходит для обсуждения аграрных вопросов. В этом году общая посевная площадь увеличится почти на 18 гектаров по сравнению с прошлым. На компенсацию части затрат аграриев из областного бюджета дополнительно выделили 250 миллионов рублей.