Эти люди ждут зимы, чтобы открыть купальный сезон. Всемирный день моржа отметили в поселке Листвянка праздничным заплывом.

Эта эффектная волна привлекла внимание не только туристов. Под впечатлением и иркутские моржи. 30 закаленных человек встретились на берегу Листвянки, чтобы отметить свой праздник. День моржа учредили в 2008 году Всемирным фондом дикой природы. Сибиряки этот праздник любят и даже свои традиции к этой дате установили. Отмечают его заплывом на 150 метров. И с каждым годом любителей экстремального плавания становится все больше. Для Влада Брема этот заплыв дебютный. Он занимается моржеванием чуть меньше года.

Влад БРЕМ, УЧАСТНИК ЗАПЛЫВА: Ощущения отличные. Бодрость, прилив дает. Мне не холодно. Это просто здорово, это надо попробовать каждому, и тогда затянет, понравится.

А кто-то не пропускает праздники моржевания, как две мужественные Натальи.

Наталья ОЧИРОВА и Наталья ГАБОВА, УЧАСТНИЦЫ ЗАПЛЫВА: Нам совершенно не холодно, вода теплая, но колючая. Ветер, правда, сегодня как-то агрессивно настроенный, но нормально. В воде хорошо. И на волнах покачались, песни аж душа поет.

Иркутян холода не пугают. Более того, им теплее не только в воде, но и на суше. Этим заплывом иркутяне открыли еще и зимний купальный сезон.

Андрей БУГАЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ РОССИИ: Зиму мы всегда ждем с нетерпением, с того момента, как застынет Байкал. Мы ждем ноябрь, декабрь, как раз в это время ветер, холода. И плавание в такую погоду придает адреналин, радость. Настроение хорошее, и на волнах очень радостно плавать.

У иркутских моржей плотный график. 5 и 6 января они отправятся покорять Малое море. Там они совершат заплыв в специальном бассейне.