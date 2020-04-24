Волонтеры Тулуна спасают брошенных собак

Делают добро по зову сердца. В Тулуне волонтеры ухаживают за собаками, которые остались брошенными после наводнения. Кормят почти 300 хвостиков, среди которых в основном некогда домашние питомцы. Добровольцам нужна помощь неравнодушных.

Жительница Тулуна Ольга не может сдержать слез. Сама вместе с мужем и единомышленниками она подбирает брошенных на произвол судьбы животных, которые остались без хозяев после наводнения. Некоторых собак оставляли прямо на опустошенных участках, прикованных цепью к будке. Некогда домашним питомцам оставалось только жалобно выть в надежде, что их заметят. И так сердце неравнодушной тулунчанки не выдержало.

Ольга, ВОЛОНТЕР: Ездишь, смотришь, как они бедствуют. Кормила сначала одна, потом уже подключилась к девчонкам. Начали кормить. Варим каждый день, развозим. Точка не одна. На ЛДК 5 собак и 6 щенков в данное время. За мостом у нас 2 собаки, которых я кормлю, и 4 щенка там.

Сейчас на попечении волонтеров почти 300 собак. Среди них и недавно родившиеся щенки. Только в этом районе их около 20. Собак раздают и в добрые руки. Естественно, перед тем как передать животное, ему ставят все прививки. И после отслеживают судьбу питомца.

А это Алексей. Он помогает Ольге заботиться о животных. На его плечах большая ответственность: выгул животных, кормежка среди дня и мужские заботы — починить будки. Когда прошлым летом в Тулун пришла большая вода, он вместе с иркутскими спасателями и сотрудниками питомника вытаскивал животных из западни.

Алексей, ВОЛОНТЕР: Снимали с крыши двоих, доставали потом из будки щенят, отдавали им. Увидел Линду, Грету, Чару, потом весной нашел Чаппи. Грету и Чару я уже пристроил, остались у меня Линда и Чаппи.

Волонтерам очень нужна помощь неравнодушных. Только на корм уходит до 10 тысяч рублей. А еще лечение, стерилизация. Любая подмога будет кстати: крупы, макароны, сухой корм. Также можно оказать материальную поддержку и отправить средства на корм животным. Номер телефона Ольги 8(914)948-91-14.



