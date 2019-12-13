Волонтеры объявили акцию помощи бродячим животным Тулуна

Паводок в Тулуне оставил без крова не только людей. Сейчас на улицах, уничтоженных водой, живут десятки брошенных собак и кошек. Волонтеры их отлавливают, отвозят на стерилизацию и прививки. И каждый день, хотя бы раз, стараются покормить. Сегодня им нужна наша с вами помощь.

Каждое утро Валентины Евгеньевой начинается здесь, в районе тулунской автостанции. Приготовленную с вечера еду привозит собакам. Сегодня макароны. Также в меню сухие корма, кости, крупы. Валентина и до паводка помогала животным. А после него тем более.

Валентина ЕВГЕНЬЕВА, ВОЛОНТЕР г. ТУЛУНА: Если людям стало наше государство как-то помогать, то животные-то остались в стороне, им-то кто поможет? И жалко их, конечно. Вон они прибежали все! Идите, маленькие, ешьте.

Береговую линию Ии от уплывших домов очистили. Остался лишь этот. В нем живут собаки. Те, кого бросили после паводка хозяева. Сейчас здесь семь бродяжек. Из них трое — щенки. Малышей было всего шестеро. Двоих забрали, один погиб. Тулунские волонтеры боятся, что с наступлением морозов собачьих смертей будет больше.

Анфиса Громова — тоже активная зоозащитница в Тулуне. У нее свой маршрут. Ходит по двум-трем адресам. На каждом минимум по 5-7 собак. Помогать животным Анфиса начала во время паводка. Но сил и финансов не хватает. Слишком много животных, которым нужна помощь.

Анфиса ГРОМОВА, ВОЛОНТЕР г. ТУЛУНА: Нам не хватает средств на кормежку и транспорта. Или тех людей, которые смогли бы отвозить еду в те далекие места. Потому что собираются в кучи собаки вечером. А в это время уже темно, и поэтому нужно ехать желательно на машине туда.

В этом иркутском кафе не понаслышке знают о тулунских бедах. Летом здесь уже собирали гуманитарный груз для бродяжек. Сейчас объявили вторую акцию. Собирают гумпомощь в преддверии морозов.

Валентина ДЫБОВЦЕВА, СООСНОВАТЕЛЬ КОТОКАФЕ «ВРЕМЯ КОТОВ»: Чтобы поучаствовать в этой акции, необходимо принести любые корма, сухие или влажные, собачьи и кошачьи. Можно, в принципе, крупы нам передать. Сбор денег по этой акции мы не ведем.

На складе уже есть первые пожертвования. Но этого крайне мало, говорят организаторы акции. Если вы хотите и можете помочь собакам и кошкам из Тулуна, приносите корма по адресу: Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, 5 А. Сбор будут вести до конца январских праздников. Любая помощь спасет жизни животных, которые остались без дома и хозяина!