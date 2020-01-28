Ветеранам Братска вручили награды

Награды жителям блокадного Ленинграда, участникам боевых действий на Западном и Восточном фронтах, труженикам тыла вручил глава региона Игорь Кобзев в Братске. Участники в самом начале почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. Награждение провели в один из дней воинской славы. 75 лет назад город на Неве полностью освободили от фашистской блокады.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы счастливые люди, мы 75 лет живем без войны. Для меня большая честь сегодня вручить вам награды.

Всего в Иркутской области юбилейные медали к 75-летию Победы вручат почти 10 тысячам участников, детей войны и тружеников тыла. Также по поручению Игоря Кобзева из областного бюджета выделили средства для выплаты отдельным категориям граждан по 10 тысяч рублей.