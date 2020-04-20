В Жигаловском и Качугском районах взрывают лед на реках

Чтобы предотвратить паводки в Жигаловском и Качугском районах, дорожная служба Иркутской области сейчас ведет подрывные работы на реках Илга и Иликта. Это связано с тем, что в северных районах Иркутской области в период таяния льда возникает повышенный риск наводнений.

Это похоже на кадры из голливудского блокбастера. Лед, который не растаял из-за погодных условий, взлетел на воздух. Вначале работ подрывники установили лунки, где и заложили специальную взрывчатку. В отличие от военных боеприпасов она безопасна при падении и перевозке. Затем специалисты протянули провода к катушке. От нее поступает сигнал подрывнику. Далее происходит взрыв. После того как ледяные глыбы распотрошили, оставшиеся кусочки безопасны. Важно не только спасти северные районы от наводнений, но и защитить недавно построенный мост.

Сергей СКУРАТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ: Наша задача — пропустить лед под мостом. Оттаянный лед после взрыва должен уйти вниз. Если этого не сделать, лед, который расположен выше, приплывет к мосту, после чего мост отрывается и его уносит или может повредить.

Подрывные работы сейчас идут в Качугском и Жигаловском районах. Лед взрывают на реках Илга и Иликта. Разрушают полотно площадью почти восемь тысяч квадратных метров. Подрывники задействовали более полутора тысячи килограммов взрывчатки.

Анатолий САРАПУЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА по ПРОИЗВОДСТВУ АО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»: Обычно работы в разное время проводят, это зависит от погоды. Так как в этом году тепло раньше наступило, работы мы проводим раньше обычного. Все делается для того, чтобы во время ледохода защитить все опоры на реках.

Работы по разрушению ледового полотна рек для беспрепятственного пропуска ледохода продлятся до конца месяца.



