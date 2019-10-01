В Усть-Илимске прошел сильный снегопад

Поваленные деревья, гололед и аварии. Жители Усть-Илимска сегодня утром были вынуждены преодолевать препятствия по пути на работу. Ночью в городе прошел сильный снегопад, под тяжестью снега многие деревья не выдержали и упали. Дороги покрыты жидкой снежной кашей, на трассах зафиксированы ДТП. Впрочем, многие жители предпочитают не переживать из-за рано пришедшей зимы, а радуются красоте природы и даже лепят снеговиков.