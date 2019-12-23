В Усольском районе открыли две фермы

Крупное предприятие и небольшое крестьянско-фермерское хозяйство. Что между ними общего? Например, финансовая поддержка от государства. В Усольском районе накануне открыли две фермы. На 200 голов каждая. И там, и там реализовать проекты помогло финансирование из областного бюджета.

Фермерскому хозяйству Ольги Матюхи 12 лет. Сейчас здесь, в селе Бадай, живут 200 коров черно-пестрой породы. Из них 85 дойных. Весь день на улице, на ночь уходят в коровник.

Ольга МАТЮХА, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА: Конечно, коровник у меня старенький, хотелось бы хорошего. Хотелось бы высокотехнологичного чего-то, чтобы труд был облегчен в какой-то степени. И шагать вперед, не стоять на месте.

Два года назад Ольга Матюха выиграла грант от минсельхоза региона. 11 миллионов рублей. Они пошли на строительство здания новой фермы. Теплой, светлой, современной. С автоматическим удалением навоза и молокопроводом. Тут есть даже и полы с подогревом.

Виталий МАТЮХА, МЭР УСОЛЬСКОГО РАЙОНА: Мне кажется, что на примере вашей фермы эко-туризм зайдет сюда по серьезному. У нас в 2020 году запускается новый проект «Живи, сибирское село». И Бадай вошел в число фокусных сел. И ваша ферма поможет нам рассказать о сельском быте, о работе вашей. Очень трудной, но очень вкусной.

До этого на ферме работали пять жителей села Бадай. С открытием нового КФХ их станет в два раза больше. Да и вообще у сотрудников большие планы на будущее.

А это Тельма. Здесь новую ферму, также на 200 голов, построил «Железнодорожник» — один из крупнейших в регионе производителей молочной продукции. Здание возвели также с помощью государственного инвестиционного проекта. Оборудование самое современное. Использовали новейшие технологии. Например, климат-контроль. Мощная вытяжка и большие вентиляторы позволяют автоматически следить за температурой в коровнике.

Снежана МИННЕБАЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЖИВОТНОВОДСТВА АО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»: Чтобы летом мы могли делать комфортной температуру для животных, которые содержатся в данном помещении. Так как тепловой удар в жару — это стресс. Это страшно для коров. Для них, которые дают тонны молока, это важно.

Уборка навоза также автоматическая, раз в два часа. Естественно, не забыли и о поилках для коров. Каждое место для коров оборудовано специальной поилкой-автоматом. Все просто: подходит животное и нажимает мордой. Вода бежит, и корова пьет из миски.

В сутки дойная корова должна выпивать до 100 литров воды, чтобы, отдавая молоко, восполнять недостаток жидкости в организме. За 4 года на проект «Развитие молочного животноводства» потрачено 303 миллиона рублей. Из них половина — средства областного бюджета.

Наталья ЖИЛКИНА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Задача правительства Иркутской области — обеспечение продовольственной безопасности жителей. В рамках этой задачи 400 голов для района, да для области — это большой вклад в развитие и повышение объемов производства качественной продукцией.

Финансовая поддержка из региональной казны как мелких хозяйств, так и крупных сельхозпроизводителей продолжается. И в следующем году в регионе должны открыться новые фермы. А значит, и рабочих мест для жителей села станет больше.