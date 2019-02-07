В Усолье-Сибирском открылся новый родильный дом

Когда там появится первый новорожденный, расскажем в следующем материале.

Теперь детей и внуков счастливые родители, бабушки и дедушки будут встречать в новом роддоме. История этого многострадального акушерского отделения началась в 2015-м. Тогда по требованию Роспотребнадзора роддом закрыли.

Наталья МЕЛЬНИКОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ УСОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Какое-то время, несколько месяцев на территории города и района вообще не принимались. То есть женщины города и района выезжали в другие учреждения Иркутской области. Это Ангарск, это Иркутск. То есть здесь возможности не было.

Затем роды стали принимать в гинекологическом отделении. И вот после реконструкции мы в обновленном здании 1987 года постройки. Здесь сосредоточено самое современное оборудование, которое поможет маленьким усольчанам появиться на свет.

Светлана ГРАЩЕНКО, СТАРШАЯ АКУШЕРКА: Вот этот аппарат. Мы следим за сердцебиением плода до родов, во время родов. Мы их подключаем мамочке и наблюдаем, как ребеночек ведет себя в родах. Ребеночек родился, здесь у нас открытая реанимационная система. Если ребенок нуждается, доктор-неонатолог с нами, проводит все манипуляции, которые нужны ребенку.

Сейчас акушерское отделение оснащено хирургическим столом с электроприводом, четырьмя кроватями-трансформерами, инкубатором для новорожденных. Также установлены и три реанимационные системы для самых маленьких. Если раньше в Усолье-Сибирском принимали максимум 700 рожениц в год, теперь их будет более 1000.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Всегда получается: если сделаешь хорошее дело, то и находится хороший повод. 350 лет городу Усолью. И вот этот юбилейный год начинается с такого подарка, с роддома, который является одним из самых лучших.

Вручить этот подарок беременным усольчанкам планируют после проведения всех необходимых процедур: помещение должно пройти стерильную обработку. А дата знаковая — 8 марта.